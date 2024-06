Pszczoły obsiadły rower w Gdańsku. Z niebezpieczeństwem poradziły sobie służby porządkowe i wezwany pszczelarz Stanisław Balicki

Rój pszczół obsiadł rower przypięty przed centrum handlowym w Gdańsku. Choć zdarzenie może się wydawać rzadkie a niebezpieczeństwo pożądleniem dla ludzi – duże, okazuje się że dla straży miejskiej to nie jest nowość, a wzywany przez nią pszczelarz profesjonalnie ewakuuje pszczele rodziny. Strażnicy apelują, by samemu nie niepokoić roju i zwrócić się w takich przypadkach o pomoc do nich.