Radni PiS krytycznie o pomyśle wykupu akcji Saur Neptun Gdańsk: "będziemy szczegółowo przyglądać się tej transakcji"

Po 30 latach Gdańsk kończy współpracę z francuską spółką Saur, posiadającą większościowe udziały w Saur Neptun Gdańsk, zakładzie odpowiadającym za dostawy wody w mieście. Przejęcie obsługi systemu ma nastąpić na przełomie 2022-2023 r. Tym samym, miasto zyska prawo do zarządzania kilkusetosobowym zespołem pracowników, nieruchomością przy ul. Wałowej oraz wypracowywanym od 1993 r. know-how. We wtorek prezydent Aleksandra Dulkiewicz przekonywała, że najkorzystniejszą drogą do osiągnięcia tego celu, z punktu widzenia miasta oraz bezpieczeństwa odbiorców, jest wykup 51 proc. akcji SNR, którego koszty oszacowano na ponad 45 mln zł. Do sfinalizowania operacji miałoby dojść na ok. rok przed wygaśnięciem umowy na obsługę systemu wodno-kanalizacyjnego.

Zgodę na to wyraził już zarząd Saur, który decyzji o nieprzedłużaniu umowy mógł spodziewać się co najmniej od 2018 r., gdy doszło do głośnej na cały kraj awarii przepompowni na Ołowiance. Pozytywnie na temat transakcji wypowiedzieli się także przedstawiciele działających w zakładzie związków zawodowych.