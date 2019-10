Radny Sejmiku zapowiada podjęcie działań w celu pozbawienia gdańskiego lotniska imienia Lecha Wałęsy

- On założył Solidarność Walczącą i to była zdrada, co za kozak! To był zdrajca. Taka jest prawda. Dziś wybaczamy mu - powiedział o Kornelu Morawickim podczas niedzielnej konwencji Koalicji Obywatelskiej Lecha Wałęsa.

Słowa byłego prezydenta wywołały falę krytyki. Niezadowolenie zauważalne jest również w obozie KO. O „błędzie ojca” mówi kandydujący w wyborach do Sejmu Jarosław Wałęsa. Na wypowiedzi zareagował m.in. Jerzy Barzowski, przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Sejmiku Województwa Pomorskiego, który w oświadczeniu przesłanym do mediów napisał o zniesmaczeniu i zdruzgotaniu.