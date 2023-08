Bieg św. Dominika 2023. Biegacze AZS-u AWFiS-u narzucili tempo na 5 km, a Mateusz Gos z Radomia został mistrzem Polski na 10 km

29. Bieg św. Dominika 5.08.2023

Tradycyjnie już organizatorzy zaprosili amatorów do udziału prologu „Goń św. Dominika”, który zaplanowany został na przystępnym dystansie 1400 metrów. Każdy z uczestników mógł go pokonać w dowolny sposób, nawet szybkim marszem. Liczyło się uczestnictwo, a nie wynik na mecie.

- Starałem się. Dałem z siebie wszystko. Wydaje mi się, że gdyby dało się jeszcze więcej urwać, to bym urwał. Końcówka biegu była ciężka. Ta trasa jest bardzo trudna. Nie brakowało ulicznych kostek, na których było ślisko. Podczas takie tempa na to się nie zwraca uwagi, ale nogę można było podkręcić. Było przez to ciężej, a dodatkowo były jeszcze zakręty. Wiadomo jednak, że taka jest specyfika biegu ulicznego. Starałem się dzisiaj wygrać bieg, nie przejmując się specjalnie czasem. Dla mnie to już tak naprawdę koniec sezonu, w którym wysoko postawiłem sobie poprzeczkę i jestem zadowolony z dokonań - powiedział nam Maciej Megier, mistrz Polski na 3000 metrów z przeszkodami i 12. zawodnik mistrzostw Europy w tej konkurencji.