Remont al. Hallera w Gdańsku już wkrótce. Podpisano umowę na modernizację dwóch odcinków o łącznej długości prawie kilometra

Pierwszy odcinek na którym prowadzone będą prace obejmuje jezdnię w kierunku Brzeźna, na odcinku od ul. Okrzei do ul. Mickiewicza (z wyłączeniem zmodernizowanego odcinka ulicy w obrębie skrzyżowania z ul. Reja). Drugi odcinek to fragment al. Hallera, od ul. Mickiewicza do ul. Kościuszki (jezdnia w kierunku Brzeźna).

- Łącznie zmodernizowany zostanie odcinek o długości ok. 900 metrów. W ramach inwestycji wykonana będzie nowa nawierzchnia drogi i przebudowane zatoki postojowe i chodniki. Wyregulowane zostanie także uzbrojenie terenu. Koszt inwestycji wyniesie niecałe 2,9 mln złotych. Wykonawcą zadania jest firma MTM S.A, która obecnie kontraktuje materiały niezbędne do przeprowadzenia prac. Rozpoczęcie robót planowane jest w marcu. Do tego czasu zostaną uzgodnione zmiany w organizacji ruchu, o których będziemy informować - mówi Aneta Niezgoda z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.