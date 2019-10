Rozlał w restauracji cuchnącą ciecz, usłyszy zarzut zniszczenia mienia. Wartość strat to prawie 20 tysięcy złotych

Na początku miesiąca, w restauracji na gdańskim Chełmie, doszło do zniszczeniu mienia. Młody mężczyzna wszedł do lokalu i rozlał w toalecie ciecz o intensywnym i uciążliwym zapachu. Zapach nie był możliwy do usunięcia, a jego neutralizacja wymagała ozonowania oraz częściowego usunięcia elementów restauracyjnej toalety. Przez kilka dni lokal nie funkcjonował, co generowało dodatkowe straty u pokrzywdzonego.