Różne motywy uczestnictwa w Biegu Westerplatte. 61 edycja zaplanowana została w niedzielę, 17 września 2023 roku

Motywacja do zapisania się i rywalizacji w Biegu Westerplatte

Janusz Aszyk (rocznik 1950): Debiutowałem w roku 1966, miałem wówczas 16 lat. Biegliśmy wówczas w sztafecie po 4 osoby, zajęliśmy drugie miejsce. Trudno zliczyć, ile razy brałem udział w Biegu Westerplatte, (…) chociaż pewnie ponad 15-20 razy. Gdy biegaliśmy w 1966 roku, to nas po Westerplatte oprowadzali uczestnicy wojny. Chodziliśmy po ruinach, to była żywa historia…

Anna Śleszycka (rocznik 1998): Jestem gdańszczanką (…), podczas tego biegu zdobywałam kiedyś nagrody w kategorii K16. Tutaj stawiałam pierwsze kroki, tutaj złamałam granicę 40 minut, co dla mnie wówczas było super wydarzeniem.

Henryk Urtnowski (rocznik 1938): Bieganie to podstawa do tego, żeby być zdrowym i dobrze się czuć(…). Podczas zawodów jest jeszcze dodatkowo ta rywalizacja, ona też daje mnóstwo zadowolenia z życia.

Marek Kowalski (rocznik 1991): To inna impreza niż wszystkie. Rozgrzewka z widokiem na napis „NIGDY WIĘCEJ WOJNY” zapada w pamięć. Do tego bym dodał bliskość morza, piękno Gdańska i wyjątkowych trójmiejskich kibiców (…). Biegacz na starcie jest podekscytowany i czuje, że bierze udział w czymś wielkim. Dla mnie osobiście starty w Biegu Westerplatte były wyjątkowe także z tego względu, że biegałem „u siebie”.

Jacek Wieliński (rocznik 1956): Obliczyłem, że od 1991 wystartowałem 28 razy. Jeśli dodać do tego tą sztafetę z 1974 roku, to wychodzi 29. W tym roku (wypowiedź z 2022 roku – przypis) pobiegnę trzydziesty raz, nie sam zresztą, będzie ze mną biegła także moja żona.

Zapisy do 61 Biegu Westerplatte - 17.09.2023

Gdański Ośrodek Sportu 61. edycję Biegu Westerplatte promuje pod hasłem "Każdy uczestnik pisze swoją historię". Pamięć i poszanowanie dla historii, chęć walki o zwycięstwo oraz okazja do zaprezentowania się szerszej publiczności, zdrowie, rodzina, przynależność do lokalnej społeczności – to tylko część powodów, jakie na przestrzeni 60 lat przyświecały uczestnikom Biegu Westerplatte w podjęciu wyzwania.