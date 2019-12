Ryanair powiększa letnią siatkę połączeń lotniczych z Gdańska. Od czerwca 2020 loty z Rębiechowa do Burgas w Bułgarii

- Cieszymy się z ogłoszenia nowej trasy z Gdańska do Burgas. Połączenie zostanie uruchomione w czerwcu i stanie się częścią letniego rozkładu lotów Ryanaira z Gdańska. Loty z Gdańska do Burgas realizowane będą dwa razy w tygodniu, a pasażerowie mogą je zarezerwować aż do września 2020 roku - mówi Olga Pawlonka z Ryanaira.