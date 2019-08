Sąd wydał wyrok za molestowanie w szpitalu (5.08.2019). Rok pozbawienia wolności w zawieszeniu dla Roberta Z.

Do przestępstwa doszło w 2018 r. Zarówno ofiara jak i sprawca byli wówczas pacjentami szpitala. W okresie warunkowego zawieszenia kary 19-latka będzie nadzorować kurator. Zasądzono również trzyletni zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej na odległość nie mniejszą niż 100 metrów. Wyrok nie jest prawomocny. Gdańska prokuratura zapowiada apelację.

- Sąd zmienił kwalifikację prawną czynu, w stosunku do tego o co wnioskował prokurator, na doprowadzenie do innej czynności seksualnej – mówi prok. Grażyna Wawryniuk, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. - Jednocześnie zdecydował się na nadzwyczajne złagodzenie kary, dlatego skazał oskarżonego na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata.

Przypomnijmy, że w tym roku odnotowano trzy kolejne przypadki podejrzenia molestowania i gwałtu na nieletnich pacjentkach szpitala na gdańskim Srebrzysku. W wyniku przeprowadzonej w placówce kontroli stwierdzono brak procedur, które szczegółowo wskazywałyby sposób postępowania przy przyjęciu małoletnich pacjentów na oddział ogólnopsychiatryczny dla dorosłych. Jak tłumaczy personel - problem stanowi m.in. niewystarczające finansowanie szpitala. 1 sierpnia br. jego dyrektor, dr Leszek Trojanowski złożył wypowiedzenie w związku z zamiarem przejścia na emeryturę.