Skąd zwały ziemi przy zabytkowym Bastionie Żubr w Gdańsku? Coś złego dzieje się z inwestycją za ok. 12 milinów złotych? Miasto uspokaja Maciej Naskręt

Na historycznym bastionie przy Opływie Motławy w Gdańsku powstało osuwisko. Obecnie trwa tam rewitalizacja m.in. promenady warta 12 mln zł. To inwestycja miasta Gdańska wykonywana przez firmę MTM z Gdyni. DRMG uspokaja i tłumaczy, że do osuwiska nie doszło a zwały ziemi to nawieziony grunt do wzmocnienia bastionu.