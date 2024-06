Spotkanie z aktorem Janem Englertem w Gdańsku, w ramach fundacji Przemek Dzieciom.

„(…) To niesamowite, ale w ciągu tych piętnastu lat wszyscy artyści wystąpili naprawdę charytatywnie, za darmo, co więcej, ten krąg bezinteresownych ludzi z wielkim sercem zaczął się szybko rosnąć. Dzisiaj wspierają nas hotele, za darmo udostępniające pokoje wykonawcom, którzy przyjeżdżają do nas przecież z całego kraju. NOT oddaje nam salę widowiskową za symboliczną złotówkę. Mamy publiczność koncertów, która stała się kręgiem przyjaciół. Nawet nie pytają już kto zagra na kolejnym koncercie, w ciemno kupują bilety, czyli nasze cegiełki.”