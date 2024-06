Festiwal Czyste Miasto Gdańsk. Tegoroczne hasło wydarzenia „Nadaj przedmiotom drugie życie”

Organizatorzy zaplanowali panele dyskusyjne oraz pokaz gotowania z resztek. Zaplanowano również strefę relaksu oraz małą strefę gastronomiczną.

- Udział w festiwalu to doskonała okazja, aby dowiedzieć się więcej o ekologicznych inicjatywach w Gdańsku, poznać lokalnych rzemieślników oraz znaleźć inspiracje do wprowadzenia zmian w swoim życiu. Wydarzenie to nie tylko edukuje, ale także integruje społeczność, pokazując, że każdy z nas może przyczynić się do ochrony środowiska – mówi Piotr Kryszewski, zastępca prezydenta ds. usług komunalnych.