Trwa Tydzień Bezpieczeństwa Ekonomicznego w Gdańsku. Można otrzymać bezpłatne wsparcie

Masz kłopoty finansowe? Tu uzyskasz darmową pomoc

Monika Chabior dodaje, że władzom miasta zależy, aby zadłużenia mieszkańców malały. - Wiemy, że choćby zadłużenie lokatorów i lokatorek wobec gdańskich nieruchomości to aż 157 mln zł. To wysoka kwota. Na szczęście mamy uchwałę, która pozwala restrukturyzować długi i stopniowo spłacać zadłużenie przy częściowym jego umorzeniu.

- Chodzi o porady prawne, finansowe oraz rozważne gospodarowanie budżetem. W poniedziałek, 17 czerwca, będziemy na pikniku seniorów na Ołowiance od godz. 10 do 17. We wtorek, czwartek i sobotę w godz. od 8 do 12 będziemy na trzech miejskich targowiskach - powiedziała Ziemann.

Tydzień Bezpieczeństwa Ekonomicznego w Gdańsku - harmonogram spotkań:

Policja skupia się na profilaktyce

- Nasi policjanci będą obecni nie tylko podczas pikniku seniora, ale także na targowiskach. Przez trzy dni będziemy do dyspozycji gdańszczan i gdańszczanek. Będziemy udzielać wskazówek, co robić, by nie stać się ofiarą przestępstwa ekonomicznego, by nie paść ofiarą wyłudzenia czy problematycznej pożyczki. Powiemy też, gdzie się zgłosić, jeśli do takiego przestępstwa dojdzie - mówi podkomisarz Ewelina Szulczak z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku portalowi gdansk.pl.

- Najbardziej zależy nam jednak na profilaktyce - dodaje podkomisarz Szulczak. - Robimy wszystko, by edukować społeczeństwo i jest to dla nas sprawa priorytetowa. Postępy technologii sprawiają, że przestępczość przenosi się do sieci. Dlatego robimy co w naszej mocy, by przeciwdziałać i edukować.

Od 2016 roku w Gdańsku realizowany jest, unikatowy w skali kraju, Program Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych. W jego ramach prowadzona jest między innymi edukacja ekonomiczna. Dwa razy do roku organizowane są wydarzenia plenerowe, podczas których mieszkanki i mieszkańcy mogą uzyskać bezpłatne porady prawne, finansowe czy mieszkaniowe. W listopadzie jest to Gdański Dzień Bez Długów, a w czerwcu właśnie Tydzień Bezpieczeństwa Ekonomicznego.

Jesteśmy na Google News. Dołącz do nas i śledź "Dziennik Bałtycki" codziennie. Obserwuj dziennikbaltycki.pl!