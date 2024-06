28-latek z Gdańska 8 metrów rur miedzianych zamieni na 8 lat więzienia

Jak informuje podinsp. Magdalena Ciska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, policjanci odebrali zgłoszenie, że w jednym z mieszkań w dzielnicy Górki Zachodnie zostały wycięte rury gazowe. Na miejsce pojechali policjanci referatu interwencyjnego, którzy zastali zgłaszającego, pokrzywdzoną, świadków oraz 28-letniego mężczyznę, który miał być sprawcą kradzieży rur.

- Funkcjonariusze w rozmowie z właścicielką mieszkania ustalili, że kiedy przyjechała do wynajmowanego 28-latkowi lokalu, by wypowiedzieć mu najem w związku z nieregularnymi płynnościami, stwierdziła, że w mieszkaniu zostały wycięte rury gazowe. 28-latek w rozmowie z policjantami przyznał się do kradzieży rur i ich sprzedaży, a swoje zachowanie tłumaczył kłopotami finansowymi - dodała podinsp. Magdalena Ciska.