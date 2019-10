Sprawa strzelaniny we Wrzeszczu przekazana do Warszawy. Chodzi o bezstronność

Dwaj młodzi mężczyźni zostali postrzeleni w gdańskim Wrzeszczu przez oficera wojska polskiego, prokuratora wojskowego. Do zdarzenia doszło w niedzielę 27 października 2019 w nocy. Ranni trafili do szpitala, a według mężczyzny, który oddał strzały, przyczyną otwarcia ognia był fakt, że usiłowali włamać się do budynku, w którym on zamieszkuje.