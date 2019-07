Światowy Dzień Tygrysa w gdańskim zoo [zdjęcia]

By uczcić te majestatyczne koty, w wielu miastach w Polsce zorganizowano dziś imprezy tematyczne, by przypomnieć o tym problemie. Wśród nich znalazł się również Ogród Zoologiczny w Oliwie. Tuż przy wybiegu dla tygrysów amurskich można było zobaczyć ich wyjście na większy wybieg i posłuchać opowieści opiekunów tych zwierząt. Mali miłośnicy wielkich kotów mogli również wziąć udział w grze terenowej i licznych zabawach edukacyjnych.

Według aktualnych statystyk w naturalnym środowisku żyje jedynie około 4 tysiące tygrysów. Na wolności nie zobaczymy już niestety tygrysa balijskiego, jawajskiego ani kaspijskiego. Spośród ośmiu podgatunków zostało ich już tylko pięć. Kłusownictwo, nielegalny handel i wiara w magiczne właściwości lecznicze niektórych części ciała to główne przyczyny katastrofalnej liczebności tygrysów. Przeciwko nim działa głównie organizacja WWF, organizując specjalne patrole i monitorując konkretne tereny.

Tygrys amurski to największy przedstawiciel rodziny kotowatych. Samiec może osiągnąć wagę nawet do 300 kg. Niestety ten wspaniały kot jest jednym z najbardziej zagrożonych wyginięciem zwierząt na świecie. Kłusownictwo, nielegalny handel, wiara w magiczne właściwości lecznicze niektórych części ciała to główne przyczyny katastrofalnej liczebności tygrysa amurskiego. Gdańskimi tygrysami są Magda i Dominik, które w 2006 roku przybyły tutaj z Danii jako dwuletnie kocięta.

Zaadoptuj dużego kota

Gdański Ogród Zoologiczny przygotował ofertę dla wszystkich, którzy kochają zwierzęta i chcą je wesprzeć. Jest nią możliwość wirtualnej adopcji wybranego gatunku zwierząt.

Miesięczny koszt sponsorowania tygrysa amurskiego to niestety aż 990 zł miesięcznie.

Za pieniądze pozyskane od sponsorów, ogród może zapewnić swoim podopiecznym jeszcze lepsze warunki - na przykład dodatkowe przysmaki, profesjonalne zabawki czy też uatrakcyjnienia wybiegów. W ten sposób każdy może przyczynić się do ochrony zwierząt zagrożonych wyginięciem i zapewnienia im jeszcze lepszych warunków.