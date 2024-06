Święcenia diakonów w archikatedrze oliwskiej. Teraz będą służyć w pomorskich parafiach Andrzej Kowalski

Pięciu duchownych przystąpiło do święceń diakonatu. To studenci V roku Gdańskiego Seminarium Duchownego, którzy zostali właśnie posłani do pracy w parafiach na Pomorzu. Święceń w archikatedrze oliwskiej udzielał biskup pomocniczy Archidiecezji Gdańskiej, Wiesław Szlachetka.