Festiwal Żurawiny w Dobrogoszczy. Zupa żurawinowa, świetna muzyka i sportowe emocje. Zobaczcie jak bawili się mieszkańcy ZDJĘCIA

Tegoroczne hasło imprezy brzmiało: „Jedz więcej żurawiny, będziesz zdrowy i szczęśliwy”.

- Żurawina jest perełką naszego regionu. To typowo jesienny owoc, jednak w różnej postaci można go spożywać przez cały rok - mówi Halina Rogińska, prezes Stowarzyszenia Agroturystycznego Kościerska Chata. - Zupy, konfitury, desery z żurawiny to same pyszności. Jednak co najważniejsze, ma wspaniałe właściwości dla nszego zdrowia. Wszystkich zachęcam do produkcji, przetwarzania i przede wszystkim konsumowania żurawiny po to, by być zdrowym przez cały rok.