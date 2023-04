Szef MON Mariusz Błaszczak: Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa ojczyźnie OPRAC.: Tomasz Chudzyński

- Naszym celem jest zapewnienia bezpieczeństwa naszej ojczyźnie, a zrobimy to i możemy to zrobić tylko poprzez wzmocnienie Wojska Polskiego; żołnierze WP będą ćwiczyć tak, by odstraszyć agresora - powiedział we wtorek wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak, który obserwował w obecności Prezydenta RP Andrzeja Dudy ćwiczenia Zalew-23.