Tajemniczy bohaterowie pomogli uratować człowieka na torach. Teraz szuka ich SKM-ka by podziękować za pomoc

Do zdarzenia, które mogło się skończyć tragicznie, doszło w minioną sobotę chwilę po północy na przystanku SKM Wzgórze św. Maksymiliana. Z peronu na tory spadł człowiek. Z oddali było już widać nadjeżdżającą kolejkę w kierunku Gdyni Głównej.

Dosłownie metry dzieliły poszkodowanego od tragedii, którą mogła spowodować wyhamowana z piskiem kół, zatrzymana nieopodal kolejka. Po upadku człowiek na torach był nieprzytomny.

- Kierownikowi udało się go ocucić – relacjonuje Tomasz Złotoś. - Zdarzeniem zainteresowało się dwóch młodych pasażerów naszego pociągu, na zdjęciach – to ci panowie z plecakami, którzy zaoferowali pomoc. Jeszcze przed przyjazdem patrolu policji kierownikowi i wspomnianym pasażerom udało się bezpiecznie wyciągnąć mężczyznę na peron. Po kolejnych kilku minutach pojawili się policjanci, którzy wspomagani przez naszych dzielnych pasażerów, odprowadzili go do radiowozu.