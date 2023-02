Takie obrazy zainspirowały reżysera "Diuny". Stworzył je Wojciech Siudmak, polski artysta. Dziś w Gdańsku zobaczysz ponad 60 prac | ZDJĘCIA

W siedzibie Muzeum Gdańska możemy oglądać ponad 60 prac znanego na całym świecie artysty Wojciecha Siudmaka - w tym najsłynniejsze obrazy, rysunki oraz rzeźby. I to samo w sobie jest znaczącym wydarzeniem kulturalnym.

Gratką dla fanów kina i literatury będzie wiadomość, że wśród prac, które przyjechały do Gdańska, są te, które zainspirowały kanadyjskiego reżysera podczas przygotowywania oskarowej produkcji na podstawie powieści Franka Herberta.

– Wydana w 1965 roku powieść „Diuna” Franka Herberta od 1965 roku odniosła olbrzymi sukces komercyjny. Sprzedano ją na całym świecie w ponad 20 milionach egzemplarzy. W 1987 roku w głosowaniu czytelników czasopisma Locus na najlepszą powieść science-fiction wszechczasów zajęła pierwsze miejsce. Powieść doczekała się licznych ekranizacji. W 1984 roku na srebrny ekran powieść przeniósł David Lynch, zaś w 2021 roku David Villeneuve. Druga z produkcji na 94. ceremonii wręczenia Oskarów otrzymała aż 10 nominacji i wygrała w sześciu kategoriach. Kanadyjski reżyser nie kryje swojej fascynacji pracami Wojciecha Siudmaka, które były dla niego inspiracją do przygotowania ekranizacji… ale również do tego by zostać reżyserem – mówi Waldemar Ossowski, dyrektor Muzeum Gdańska dla gdansk.pl. – Wystawa prac uznanego na całym malarza i rzeźbiarza nurtu realizmu fantastycznego to pierwsza odsłona jego twórczości w Gdańsku i na pewno ciekawa propozycja dla miłośników sztuki, fantastyki i kina oraz zachęta do odwiedzenia Ratusza Głównego Miasta, w którym do 11 czerwca zagości wystawa czasowa „Siudmak. Uniwersum.”