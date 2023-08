Teatr Leśny Gdańsk. Koncert "Alternatywny Las" przedstawi młode zespoły. Trupa Trupa, Danziger i Żurawie

"Alternatywny Las" - psychodelika i mocne brzmienia

Trupa Trupa

Trupa Trupa to Grzegorz Kwiatkowski, Tomek Pawluczuk i Wojtek Juchniewicz. W 2015 roku w brytyjskiej wytwórni Blue Tapes and X-Ray Records ukazał się album „Headache”. 21 lutego 2023 roku ukazała się eksperymentalna i limitowana kaseta „ttt”, która spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem krytyki.

Według Guardiana twórczość zespołu to połączenie nieoczywistych melodii i tekstów, które penetrują ciemne zakamarki ludzkiego istnienia.