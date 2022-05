Terminal regazyfikacyjny LNG (FSRU) na Zatoce Gdańskiej ma powstać szybciej niż w 2027 roku

Terminal LNG w Gdańsku o początkowej mocy przeładunkowej 6 mld m sześc. gazu ma być gotowy w końcu 2027 roku, jednak inwestycja ma być przyspieszona o około 2 lata.

- Przyspieszenie wymaga innego trybu prowadzenia inwestycji. Bez specustawy się nie obejdzie - mówił dziennikarzom Tomasz Stępień, prezes Gaz-Systemu. Dodał, że obecnie ponad czasu realizacji inwestycji zabiera uzyskanie odpowiednich pozwoleń i obsługa odwołań.

Projekt budowy terminala w rejonie portu gdańskiego przewiduje stworzenie stanowiska w postaci pływającego terminalu regazyfikacyjnego LNG (FSRU) – do przeładunku gazowców LNG o pojemności ładunkowej do 180 000 m sześc. oraz przygotowanie nabrzeża do rozładunku skroplonego gazu ziemnego na poziomie 6 mld m sześc. gazu rocznie, a w przyszłości zwiększenie do poziomu docelowego 12 mld.

Niedawno do Rady Ministrów wpłynął projekt uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Budowa falochronu osłonowego w Porcie Gdańsk”. Inwestycja warta 850 mln zł jest kolejnym etapem do budowy terminala FSRU.