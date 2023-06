Torus Wybrzeże Gdańsk dopina budżet na europejskie puchary. Damian Wleklak: Na 80 procent zagramy w Pucharze Europy EHF

Wybrzeże zakończyło poprzedni sezon na piątym miejscu w tabeli PGNIG Superligi. To sukces podopiecznych trenerów Mariusza Jurkiewicza i Jakuba Bonisławskiego. Do gry w europejskich pucharach potrzebna była czwarta lokata, ale gdańszczanie skorzystali na tym, że Orlen Wisła Płock – czyli wicemistrz kraju – otrzymał „dziką kartę” na występy w Lidze Mistrzów. Dzięki temu piąty zespół naszej ligi może zagrać w rozgrywkach Pucharu Europy EHF.

- Pod kątem organizacyjnym jest szansa, żeby spiąć budżet pod względem finansowym i wystartować w europejskich pucharach. Wciąż czekamy na odpowiedź, czy będziemy w stanie zapewnić stronę finansową tego przedsięwzięcia. Wiemy, że to puchar trzeciego poziomu, ale chcemy w nim wystąpić. To jest niezwykle ważne w kontekście rozwoju zawodników na arenie międzynarodowej. Sam zaczynałem pucharową przygodę z Wybrzeżem jako zawodnik ponad 20 lat temu właśnie od tego poziomu. Teraz chcemy dać szansę naszym zawodnikom. Wiemy jaki budżet jest nam potrzebny, rozmawiamy i robimy wszystko, abyśmy mogli pokazać się w Europie. To ważne dla nas i atrakcyjne dla miasta i kibiców. Czytaliśmy regulamin i jest szansa, że moglibyśmy grać w naszej hali. Przy bardzo dużym zainteresowaniu w grę wchodzi Ergo Arena, ale na razie patrzymy jednak pod kątem naszej hali. Na dziś nasze szanse na grę w europejskich pucharach oceniam na 80 procent – powiedział Damian Wleklak, menedżer Torusa Wybrzeża, w rozmowie z „Dziennikiem Bałtyckim”.

Dla zespołu z Gdańska gra w Europie to na pewno byłaby duża frajda. Możliwość sprawdzenia się z rywalami z innych lig w meczach o stawkę może dać wiedzę o zespole i pokazać co i gdzie trzeba jeszcze poprawić. To także motywacja do pracy dla samych zawodników, którzy będą widzieli, że zajęcie wysokiego miejsca będzie oznaczało grę w europejskich pucharach. Zespół Torusa Wybrzeża rozegrał bardzo udany sezon i chociaż zmiany kadrowe były konieczne, to nadal w Gdańsku jest drużyna, która ma potencjał i możliwości.