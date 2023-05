Torus Wybrzeże Gdańsk gra o pokazanie się w Europie. Damian Wleklak: Nie wszystko zależy od nas. Piąte miejsce też może dać puchary

- Nie wszystko w tej sytuacji zależy od nas. Bliżej czwartego miejsca jest Chrobry, który zagra z Unią. Dla nas najważniejszy jest mecz z Kaliszem, na nim się koncentrujemy i chcemy wygrać, a potem będziemy się zastanawiać co dalej. Chcemy to zrobić dla naszych kibiców, których na mecze przychodzi coraz więcej – mówi Damian Wleklak, menedżer Torusa Wybrzeża, w rozmowie z „Dziennikiem Bałtyckim”. - To jest bardzo dobry sezon w naszym wykonaniu, zwłaszcza jeśli chodzi o młodych zawodników. Coraz więcej wchodzi do pierwszego składu i to świetnie rokuje na przyszłość. Pracujemy zresztą nad składem na następny sezon i są jeszcze dwie kwestie transferowe do rozwiązania. Pracujemy nad tym z trenerami i sponsorami. Wierzę, że kadra nie będzie słabsza, a tak samo perspektywiczna.