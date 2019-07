Transparenty wokół ruin Nowych Koszar na Westerplatte. To akcja sprzeciwu wobec specustawy. Interweniowała policja

Zaznaczmy, Muzeum Gdańska opiekuje się częścią Westerplatte należącą do gdańskiego samorządu. To na jego terenie znajdują się Wartownia nr 1, relikty pozostałych wartowni, Cmentarzyk, ruiny Nowych Koszar oraz Pomnik Obrońców Wybrzeża.

To właśnie do sugestii o zaśmieceniu i zaniedbaniu samorządowych terenów Westerplatte odnosił się jeden z transparentów. Waldemar Ossowski, dyrektor Muzeum Gdańska tłumaczył wielokrotnie, że jego placówka przygotowała już w ub. roku trzy koncepcje rewitalizacji terenów na Westerplatte, z projektami nowej, muzealnej placówki.

- Są oczywiście różne spojrzenia na upamiętnienie, m.in. moja wizja, różniąca się od tego jak władze Gdańska i Muzeum Gdańska patrzą na Westerplatte. Czy to powinno być pole bitwy takie jak je widziano 7 września 1939 r.? Chcemy, by ono taki wymiar miało - by zwiedzający dowiedział się, że atak niemiecki nastąpił z Mewiego Szańca, gdzie były pierwsza, druga linia obrony, że częścią trzeciej linii były koszary. To, że z części budynków na Westerplatte powstał obóz koncentracyjny Stutthof, że więźniowie też na Westerplatte pracowali i ginęli. O tym dziś na Westerplatte się nie dowiemy - tłumaczył jednak współautor specustawy. - Koncepcje upamiętnienia są dosyć rozbieżne, ale na pewno dojdziemy do porozumienia.