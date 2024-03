Trasa S7 obok Nowego Dworu Gdańskiego przejezdna. Rolnicy zawiesili protest

- Mamy konkret – obietnicę embargo na zboża i produkty rolnicze z Rosji i Białorusi. Premier wyraził zdecydowaną wolę rozwiązania problemów rolników i prosił nas o wyrozumiałość. Wiemy, że takich spraw nie załatwia się od ręki, potrzeba co najmniej kilku dni na rozmowy z sąsiednimi państwami. Mamy natomiast z premierem Tuskiem dżentelmeńską umowę. Postanowiliśmy dać mu szansę – tłumaczył Andrzej Sobociński.

Jak przyznawał w rozmowie z Edytą Kozakiewicz z portalu Żuławy TV, Andrzej Sobociński, organizator protestu żuławskich rolników, decyzja o zawieszeniu blokady to efekt czwartkowych rozmów rolników z premierem Donaldem Tuskiem, w Warszawie.

Dodał, że decyzja o zawieszeniu blokady obowiązuje do 5 marca. To tego dnia ma odbyć się kolejne spotkanie z rolnikami, podobne do czwartkowego szczytu.

- Trasę S7 odblokowaliśmy. Traktory zostają w pobliżu drogi, my pozostajemy „w blokach startowych”. Czekamy na kolejne spotkanie z premierem. Przepraszamy wszystkich mieszkańców za utrudnienia – mówił Sobociński.

Przypomnijmy, rozmowy wczorajszego szczytu rolniczego opuścił przedstawiciel Solidarności Rolników Indywidualnych Tomasz Obszański. Zapowiedział kolejny „marsz rolników na Warszawę”.