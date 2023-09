Trzy inwestycje z Gdańska nagrodzone w konkursie Budowa Roku. Wśród nich m.in. budynek Politechniki Gdańskiej

Opacka wśród nagrodzonych inwestycji

Jedną z nich są apartamenty Opacka przy ul. Opackiej 2, 2A, 4 i 6. Projekt zrealizowany nieopodal parku Oliwskiego miał łączyć historyczne dziedzictwo miasta ze współczesnymi rozwiązaniami. W skład inwestycji wchodziły nie tylko budynki wielorodzinne, ale także kameralny park i przebudowa Potoku Oliwskiego. Same budowle posiadają też podziemne hale garażowe, z których można przejść do sekcji rekreacyjno-sportowej, dostępnej dla mieszkańców osiedla.

Konkurs nazywany " Budowlanymi Oskarami " zakończono. W 33. edycji Budowy Roku nagrodzono 22 inwestycje. Organizatorzy - Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa wraz z Ministerstwem Rozwoju i Technologii - przyznawali wyróżnienia na trzystopniowej skali. Wśród jury znajdowali się eksperci, którzy oceniali budowle z całej Polski pod względem jakości, rozwiązań technologicznych czy też wpływu na środowisko i region. Nagroda I stopnia trafiła w tym roku do trzech inwestycji z Gdańska.

Powierzchnia zabudowy wynosi 1411,18 m2, a powierzchnia użytkowa to 4149,50 m2. Inwestorem, deweloperem i realizatorem inwestycji jest INVEST KOMFORT .

Młyny Gdańskie także docenione

Inwestor ALLCON OSIEDLA zaprojektował także wewnętrzny dziedziniec z ozdobnymi krzewami i drzewami oraz ścieżki spacerowe. Wisienką na torcie jest kaskada wolna z kołem młyńskim, nawiązującym do ducha tego rejonu . Powierzchnia zabudowy to 3268,20 m2, podczas gdy powierzchnia użytkowa wynosi 18 133,71 m2.

Docenione zostały także Młyny Gdańskie . To budynki mieszkalne AB i CD w Gdańsku przy ul. Jacka Malczewskiego. Powstały w Siedlcach w zabudowie pierzejowej. Ich forma została zainspirowana przez budowle istniejące w tym miejscu przed laty. Inwestycja miała poniekąd odzwierciedlać Siedlce, kojarzone z tutejszymi młynami, potokiem oraz ogrodami. Zaprojektowano w tym miejscy łącznie 166 lokali mieszkalnych.

Centrum Kompetencji STOS wśród nagrodzonych

We Wrzeszczu przy ul. Traugutta 75 powstała też nietuzinkowa inwestycja należąca do Politechniki Gdańskiej. Centrum Kompetencji STOS zaprojektowane przez pracownię architektoniczną Arch-Deco i projektanta Zbigniewa Reszkę to budynek otoczony górzystymi terenami. Poszczególne jego segmenty zostały oznaczone kolorami - poziomowi 0 odpowiada cegła, budynek A posiada jasną elewację, a B jest już ciemny. Pomiędzy tymi dwoma budowlami powstała "oś widokowa" na gmach PG.