Tysiące gdańszczan na Marszu Wdzięczności Janowi Pawłowi II. Metropolita gdański: "Jest nas bardzo dużo, niemal jak na Zaspie". ZDJĘCIA

Podobne przemarsze w rocznicę śmierci Jana Pawła II zorganizowano w wielu miejscach w całym kraju. Gdańska kilkutysięczna manifestacja w modlitwie i śpiewie przeszła ulicami Piwną, Tkacką, Węglarską, obok hali targowej i Rajską pod Pomnik Poległych Stoczniowców na Placu Solidarności. Do wiernych przemówił tam abp Tadeusz Wojda, metropolita gdański:

- Dziś już wiemy, że te ohydne manipulacje, podejrzenia, oskarżenia, które zostały wypowiedziane, zostały zmanipulowanie. Historycy w Krakowie i Rzymie przebadali każdą kartkę mówiącą o Janie Pawle II jako kardynale krakowskim czy też jako papieżu i nie ma żadnych przesłanek, nie ma żadnych słów, które mogłyby jakkolwiek go oskarżać o to, o co jest oskarżany. Dlatego dzisiaj w osiemnastą rocznicę jego odejścia z tego świata, w różnych miejscach w całej Polsce, w różnych miastach, wierni gromadzą się, by dać wyraz wdzięczności za świętego Jana Pawła II, aby bronić tego wielkiego autorytetu. Bo jeśli go zniszczymy to zniszczymy naszą historię.