W 39 rocznicę porozumień sierpniowych powstał Instytut Dziedzictwa Solidarności. W uroczystości wziął udział premier Mateusz Morawiecki

- Solidarność ma do dziś wielką moc zmiany na lepsze. Takiego pokojowego ruchu nie było na świecie - mówił premier Mateusz Morawiecki. - On dał wolność Polsce. Nasza polityka społeczna jest kontynuacją tego, co głosiła Solidarność. Chcemy czuwać, by fundamenty naszej gospodarki były mocne. Walczymy nie tylko o dzisiaj! W naszej polityce musi być mądrość tamtej Solidarności. Życzę wszystkim byśmy mogli unosić w górę słynny symbol wiktorii. By Polska była szczęśliwa podążając za ideałami Sierpnia '80!