Wakacyjny rozkład jazdy pociągów dla województwa pomorskiego. Ważne informacje dla pasażerów!

Letni rozkład jazdy pociągów na Pomorzu

Wakacyjna siatka połączeń

W okresie letnim mieszkańcy województwa pomorskiego będą mogli skorzystać z ponad 58 par połączeń dalekobieżnych do i z Trójmiasta - informuje PKP. Nowością w rozkładzie będzie wydłużenie relacji pociągu TLK 38152/83152 Lubomirski do Zakopanego kursującego z Gdyni i Kołobrzegu. Do i z czeskiego Bohumina pojedzie zaś skład TLK 402/403 Wydmy , który będzie kursować w relacji Bohumin – Hel/Łeba – Bohumin przez Katowice, Częstochowę i Bydgoszcz.

Osoby podróżujące w kierunku Poznania i Wrocławia będą mogły skorzystać ze składu IC 51128 Mieszko BIS z Gdyni do Łodzi. Weekendowo do/z Trójmiasta do Poznania będzie jeździć IC 57150/75150 Zatoka . Z Kołobrzegu w kierunku stolicy wyjedzie nowy, codzienny pociąg EIC 1850/8150 Posejdon . Dodatkowo na tej samej trasie, weekendami będzie jeździć pociąg EIC 4850/8450 Fregata , który skończy bieg na stacji Bielsko-Biała Główna, zapewniając mieszkańcom Pomorza komfortowe połączenie z województwem śląskim.

Latem z oferty PKP Intercity będą mogli skorzystać również mieszkańcy Łeby, skąd w sezonie odjedzie 5 par pociągów. Będą to bezpośrednie składy do największych miast w Polsce np. do Warszawy (IC 15150/51150 Delfin), Krakowa (TLK 35190/53190 Korsarz), Katowic i Bohumina (TLK 402/403 Wydmy) oraz dwa pociągi kursujące w obrębie województwa, do Lęborka (TLK 55150/50150 Sarbsko i TLK 55152/50152 Gardno).

Mieszkańcy Ustki zyskają zaś możliwość bezpośredniego dojazdu do Warszawy i Łodzi, dzięki pociągowi IC 18154/81154 Lazur. Wydłużona zostanie także relacja pociągu EIP 3840/8340, który w wakacje będzie jeździć do/z Kołobrzegu (na co dzień pociąg kończy bieg w Gdyni). Weekendowo na trasie Ustka-Kraków/Wrocław-Ustka będzie kursował skład TLK 38176/83176 Jamno.