Polski kapitan i jacht Putina. Sąd uznał, że Polak jest niewinny

- Musiałaby to być katastrofa zagrażająca życiu lub zdrowiu wielu osób, albo mieniu w wielkich rozmiarach, przy czym nie jest to równoznaczne z mieniem wielkiej wartości. Katastrofa w ruchu to zdarzenie tragiczne, rozległe w skutkach, zakłócające w sposób nagły i groźny ten ruch. Sąd Rejonowy miał również na uwadze miejsce, w jakim doszło do zerwania się kadłuba z holu, wskazując, że było to miejsce odległe, w pobliżu nie było żadnych jednostek pływających, zatem nie doszło do zagrożenia życia ani zdrowia żadnych osób, nie doszło do zakłócenia ruchu wodnego – uzasadniała sędzia.