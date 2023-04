Wyrok ws. Magdaleny Adamowicz uchylony. Sprawa wraca do Sądu Rejonowego! Andrzej Kowalski

Zapadł wyrok w procesie odwoławczym europosłanki Magdaleny Adamowicz. Sąd Okręgowy w Gdańsku zdecydował, że uchyla wyrok Sądu I instancji. Zdaniem biegłych doszło bowiem do „nieprawidłowej interpretacji przepisów”. To oznacza, że sprawa wraca do Sądu Rejonowego.