XXIV Wielki Przejazd Rowerowy. Dobra zabawa, rodzinna atmosfera i odrobina ruchu. Wyjątkowy rajd powrócił na ulice Pomorza!

Jak informują organizatorzy, XXIV Wielki Przejazd Rowerowy to doskonała okazja przede wszystkim do wspólnej zabawy i popularyzacji ekologicznych środków transportu. Jak co roku swoją obecność potwierdzili liczni rowerzyści, rolkarze, deskorolkarze, wrotkarze, osoby na hulajnogach oraz na wózkach inwalidzkich.

- Celem wydarzenia jest promocja i zachęcanie użytkowania roweru jako najzdrowszego środka komunikacji przyjaznego miastu i środowisku. Tego dnia - przez około 20 minut - droga krajowa nr 6 należy wyłącznie do rowerzystów - mówił Arkadiusz Szczygieł, prezes Wejherowskiego Towarzystwa Cyklistów w rozmowie z Tomaszem Smugą.

ZOBACZ TAKŻE: Peleton z Kartuz wyjechał, by dołączyć do XXIV Wielkiego Przejazdu Rowerowego