Zamieszania wokół komunikacji miejskiej w Gdańsku ciąg dalszy. Jesienne kursy autobusów i tramwajów zagrożone? Kamil Kusier

Po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa pracownicy spółki Gdańskie Autobusy i Tramwaje udali się na wycieczkę pracowniczą na Węgry. Na pierwszy rzut oka nic w tym dziwnego, to jednak jak zgłaszają kierowcy oraz motorniczy, wyjazd nie była dla każdego, a wobec problemów spółki, w ocenie jej pracowników z całą pewnościa był nieprzemyślany. Co na to władze GAiT? Ile kosztował wyjazd pracowników i w końcu, ilu kierowców i motorniczych wybrało się w podróż na Węgry?