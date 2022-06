Zapłaciłeś mandat, masz punkty karne? Zapłacisz więcej za OC! Ubezpieczyciele dostali wgląd w historię wykroczeń kierowców

Zmiany te mają zachęcić kierowców do rygorystycznego stosowania się do przepisów drogowych, co przynieść ma poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu. Taka jest idea, i trudno się z nią nie zgodzić. Ale to chyba jedyna pozytywna część informacji.

Mniej już natomiast cieszy to, że zmiany spowodują, co wszyscy przyznają zgodnie, duży wzrost najbardziej powszechnego, bo obowiązkowego (!), ubezpieczenia samochodowego, czyli OC.

Według niektórych ubezpieczenie takie mogłoby wzrosnąć nawet o kilkaset złotych.