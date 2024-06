Zatrzymano podejrzanych o podpalenia w Gdańsku

Podejrzani o podpalenie zatrzymani

W środę 4 czerwca chwilę po północy policjanci odebrali zgłoszenie o pożarze samochodu, do którego doszło na terenie śródmieścia. W wyniku zdarzenia spłonął opel vectra oraz nadpalił garaż, przy którym samochód był zaparkowany. Uszkodzeniom uległ także citroen stojący się w garażu. Pokrzywdzeni oszacowali straty na kilkanaście tys. zł.

Na miejscu zdarzenia policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej wykonali oględziny, policyjny technik zabezpieczył ślady oraz sporządził dokumentację fotograficzną. Ze wstępnej opinii biegłego wynikało, że doszło do podpalenia. Sprawą zajęli się kryminalni z komisariatu w Śródmieściu, którzy szczegółowo sprawdzili wszystkie zdobyte informacje, rozmawiali z osobami, które mogły mieć wiedzę na temat zdarzenia oraz sprawców.

Policjanci sprawdzili też monitoringi. Dzięki intensywnej pracy operacyjnej kryminalni jeszcze tego samego dnia zatrzymali pierwszego z nich. 46-latek z Gdańska trafił do policyjnego aresztu i usłyszał dwa zarzuty zniszczenia mienia o łącznej wartości kilkunastu tys. zł. Kryminalni cały czas pracowali nad sprawą i wiedzieli, że zatrzymanie drugiego sprawcy jest kwestią czasu. W niedzielę 9 czerwca kryminalni dotarli do informacji, z której wynikało, że drugi podpalacz ukrywa się na terenie ogrodów działkowych we Wrzeszczu. Kryminalni wezwali wsparcie i zabezpieczyli teren, aby nie dopuścić do ewentualnej ucieczki poszukiwanego mężczyzny.