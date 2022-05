Zdunek Wybrzeże chce pójść za ciosem w w meczu z Orłem Łódź. Na pomoc Timo Lahti, który ma coś do udowodnienia łódzkim działaczom

Po bardzo pewnej wygranej z ROW-em Rybnik wróciła nadzieja, że sezon 2022 nie jest jeszcze stracony. Oczywiście było to dopiero pierwsze zwycięstwo i jest zdecydowanie za wcześnie, by otwierać szampany, natomiast taki mecz daje dużo pewności siebie na dalszą część rozgrywek.

Weryfikacja nastąpi już w najbliższą sobotę. Wybrzeże uda się do Łodzi na mecz z Orłem. Gdyby sugerować się wyłącznie tabelą, gospodarze są faworytem. Mają w dorobku pięć punktów, na co składają się wygrane u siebie z ROW-em oraz na wyjeździe ze Startem Gniezno, a także remis na własnym torze z Falubazem Zielona Góra. Jednak morale w zespole nie są zbyt wysokie, gdyż w poprzedniej kolejce Orzeł przegrał w Landshut 39:50.

Mecz w Łodzi zakończy pierwszą część sezonu. To siódma kolejka, zatem będziemy na półmetku rundy zasadniczej. W zespole przekonują rzecz jasna, że celem jest wygrana, natomiast nawet jeśli z jakichś powodów cel się nie powiódł, walka toczyć się będzie o jak najlepszy wynik, by w rewanżu tydzień później dać sobie szansę na zgarnięcie punktu bonusowego. To właśnie bonusy mogą odegrać dużą rolę w kontekście utrzymania w lidze.

Lahti dodatkowo zmotywowany

Bardzo dobrze łódzki tor zna Timo Lahti, który parę tygodni został wypożyczony do Wybrzeża Gdańsk z... Orła Łódź. Jak się okazało, jest to strzał w dziesiątkę Wybrzeża, bo Fin spisuje się bardzo dobrze i w pewnym stopniu wypełnił lukę po Wiktorze Kułakowie. Zresztą, zwracał na to uwagę Jakub Jamróg. Od momentu, gdy Lahti pojawił się w składzie Wybrzeża, gdański zespół zaczął jechać znacznie lepiej. Były nieznaczne przegrane w Zielonej Górze i Landshut, a także pewna wygrana u siebie z mocnym ROW-em.