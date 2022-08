Zdunek Wybrzeże Gdańsk buduje skład na nowy sezon, ale... musi czekać na ostateczny regulamin. Do tego czasu żyje w niepewności

Żużel jest sportem bardzo specyficznym, gdzie w wielu meczach często decyduje przypadek. Ale żeby nie było zbyt nudno, to władze rozgrywek w Polsce praktycznie co roku dokładają do pieca, zmieniając regulamin.

Teraz chodzi o zawodnika do lat 24. Jest deficyt i nie chodzi tylko o Polskę.

Spójrzmy na Wybrzeże Gdańsk. Najpierw był Michał Gruchalski - zawalił sezon. Teraz wydawało się, że zrobiono krok w przód, bo zatrudniony został Wiktor Trofimow. Jednak i on - używając delikatnych słów - nie był wiodącą postacią w zespole.

Kto będzie występował na tej pozycji w Wybrzeżu w sezonie 2023? Nie wiadomo. Może być to po raz kolejny Trofimow, ale w grę wchodzi też Mateusz Tonder, który niezbyt dobrze odnajduje się w Falubazie Zielona Góra. Jeździ mało, a na pewno mniej niż on sam by oczekiwał. Jest to poziom porównywalny do Trofimowa, a może nawet trochę lepszy. Jeśli porównamy średnią punktu na wyścig z tego sezonu, to Tonder ma 1,677, a Trofimow 1,203. Różnica jest więc dość duża.