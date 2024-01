Zmarł Jan Kowalczys ps. „Śmiały”. Jeden z ostatnich weteranów AK na Wileńszczyźnie

Odszedł od nas bohater polskiej walki o wolność Jan Kowalczys ps. „Śmiały”

Jan Kowalczys urodził się 27 października 1927 r. w Rakliszkach. W 1944 r. złożył przysięgę wojskową. Działał w okręgu nowogródzkim , służył w 77. pułku piechoty Armii Krajowej (rusznikarz, łącznik przy dowódcy 2 kompanii rezerwowej). W sierpniu 1944 r. aresztowany przez NKWD . W trakcie śledztwa torturowany . Skazany, za działalność w AK na szkodę ZSRS, na 10 lat pozbawienia wolności i 5 lat pozbawienia praw publicznych. Zesłany na Sybir. Do 1950 r. był więźniem obozów w Lidzie, Mińsku, Orszy, Mołotowsku . Przymusowo uznany przez NKWD za obywatela ZSRS, karnie osiedlony w Norylsku. Do Polski wrócił w roku 1957, miał 30 lat.

W 1948 r. za szczególnie sumienną służbę w czasie wojny, został wyróżniony przez Rząd Polski w Londynie Medalem Wojska. W Polsce, aż do emerytury w 1987 r., pracował w PKP jako maszynista. W 2001 r. został awansowany do stopnia podporucznika, a w 2012 r. otrzymał awans na stopień porucznika. Odznaczony m.in. – dwukrotnie Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Sybiraka, Odznaką Pamiątkową „Akcji Burza”. Decyzją Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii z 29 maja 2020 r. - w uznaniu bohaterskiej postawy w walce z najeźdźcami oraz wybitnych zasług położonych dla realizacji celów Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, zarząd główny wyróżnił kpt. Jana Kowalczysa Kombatanckim Krzyżem Zasługi. Decyzją Ministra Obrony Narodowej z 5 maja 2020 roku - Jan Kowalczys został awansowany do stopnia kapitana. W styczniu 2021 r. Andrzej Duda odznaczył Jana Kowalczysa Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

