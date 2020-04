Zmiana organizacji ruchu w Gdańsku Osowej. Zamknięta część ul. Jednorożca. Utrudnienia w ruchu co najmniej do maja. Trwa remont

Od dziś, 20.04.2020 r., zostają wprowadzone kolejne zmiany organizacji ruchu w związku z remontem ul. Koziorożca. Na około miesiąc zostanie wyłączony z ruchu fragment ul. Jednorożca.

Ul. Jednorożca zostanie zamknięta na odcinku od ul Koziorożca do okolic skrzyżowania z ul. Diany. Dojazd do pawilonów handlowych będzie odbywał się jak dotychczas: ul. Koziorożca i ul. Niedziałkowskiego. Dojście i dojazd do posesji będą zachowane. Utrudnienia potrwają około miesiąca – informują przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Gdańsku.