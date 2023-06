Żużlowcy Zdunka Wybrzeża Gdańsk lepsi od wicelidera tabeli! Polonia Bydgoszcz miała świetnego Wiktora Przyjemskiego, ale to nie wystarczyło

Piłkarska reprezentacja Polski zagrała towarzyski mecz z Niemcami na stadionie PGE Narodowy w Warszawie. To spotkanie było okazją do pożegnania Jakub Błaszczykowskiego, wieloletniego reprezentanta i…

Emocji nie brakowało od pierwszego wyścigu w tym spotkaniu. Pierwsze dwa wyścigi zakończyły się remisami, a w kolejnym to gdańszczanie przywieźli podwójne zwycięstwo za sprawą Madsa Hansena i Michaela Jepsena Jensena. Jensen później drużynie zbytnie nie pomógł. W kolejnym swoim starcie zdobył punkt, a potem zaliczył upadek z własnej winy, został wykluczony z powtórki wyścigu i na torze więcej się nie pojawił. Świetnie spisywał się za to Hansen, który - obok Daniela Kaczmarka - był najlepszym zawodnikiem w drużynie z Gdańska.

Klasą dla siebie za to był Wiktor Przyjemski z Polonii, który wystartował pięciokrotnie i za każdym razem mijał linię mety jako pierwszy. Tak było też w czwartym wyścigu, a że tuż za nim przyjechał David Bellego, to znowu mieliśmy wynik remisowy. Wybrzeże ponownie wyszło na prowadzenie w siódmym biegu, kiedy 5:1 wygrali Kaczmarek i Nicolai Klindt. Co ciekawe, tylko dwa wyścigi w tym meczu zakończyły się wynikiem 4:2. W pozostałych albo był remis albo podwójne zwycięstwo notował jeden bądź drugi zespół.