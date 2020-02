10 zarzutów prokuratorskich i ministerialnych przeciwko rektorowi AWFiS dr hab. Waldemarowi Mosce

Badane zarzuty dotyczą m.in. wyłudzenia z ministerstwa 1 mln zł dotacji z tytułu studiowania zagranicznych studentów na kierunkach anglojęzycznych bez znajomości języka Szekspira, wyprowadzenia 4,5 mln zysków z międzynarodowego projektu do klubu sportowego, którego jest prezesem, zerwania umowy ajencji lokalu gastronomicznego na terenie uczelni, co zaowocowało koniecznością wypłaty odszkodowania w wysokości ok. 100 tys. zł, przypisanie sobie autorstwa części cudzych artykułów naukowych z zakresu genetyki, dopuszczenie się manipulacji przy wyborach na rektora, wypowiedzenie umowy o pracę członkom Komitetu Założycielskiego nowo powstałego Akademickiego Związku Zawodowego AWFiS, a także wykonywania dodatkowej pracy zarobkowej bez zgody senatu uczelni.

Ministerstwo stawia mu dziesięć zarzutów, z czego te główne wiążą się z udziałem uczelni w projekcie chińskiego rządu Belt & Road. Za jego sprawą na AWFiS pojawiło się stu chińskich studentów i ok. czterdziestu młodych sportowców, sprowadzonych przez klub sportowy AZS AWFiS, korzystających z akademika i infrastruktury uczelni. Między innymi przez wzgląd na to w strukturach AWFiS wrze już od wielu miesięcy.

Kadra akademicka liczy na to, że przez wzgląd na liczne zarzuty na uczelnię zostanie wprowadzony ministerialny komisarz. W kontekście części z nich od września ub. roku postępowanie prowadzi też Prokuratura Okręgowa w Gdańsku. Prowadzone jest ono w kierunku nadużycia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków, co miało doprowadzić do wyrządzenia uczelni szkody majątkowej znacznych rozmiarów. Grozi za to od trzech miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Rektor dr. hab. Waldemar Moska tak skomentował sprawę: - Wyrażam głębokie zadowolenie, że wreszcie to postępowanie nastąpiło, gdyż będę mógł wyjaśnić wszystkie wątpliwości. Jestem wdzięczny panu Ministrowi za podjęcie takiej decyzji, gdyż wreszcie zakończy się próba linczu wobec mnie.

Rzecznik dyscyplinarny ma przesłuchać rektora 21 lutego.

Na urząd rektora dr hab. Waldemara Moskę powołano 10 września 2010 r. Jesienią 2019 roku jego obowiązki przejął ówczesny prorektor ds. studenckich prof. Paweł Cięszczyk. Niedługo po przejęciu funkcji zorganizował wybory uzupełniające na stanowisko rektora, które ponownie wygrał Moska. Po tym jak o sprawach uczelni zrobiło się głośno w lokalnych mediach, Moska po raz kolejny zrezygnował. Wtedy kolegium elektorów wybrało Cięszczyka na rektora na kadencję zaczynającą się od września br. roku.