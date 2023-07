20-letni atakujący Trefla Gdańsk Aliaksiej Nasewicz będzie grał w PlusLidze na prawach Polaka

Polak z wyboru w końcu będzie jako Polak na boisku PlusLigi

O to, aby Aliaksiej Nasewicz mógł grać z polską licencją Trefl Gdańsk zabiegał już w trakcie jego debiutanckiego sezonu w PlusLidze - 2022/2023. Pochodzący z Grodna siatkarz występował jako zawodnik zagraniczny, przynależący do federacji białoruskiej. Latem 2023 roku, a także od najbliższych rozgrywek ligowych będzie już jednak grał z licencją Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

- Aleks już wcześniej miał polskie dokumenty takie jak paszport, jednak na boisku pod tym kątem najważniejsza jest przynależność do federacji - wyjaśnia Justyna Gdowska, rzeczniczka Trefla Gdańsk.

- Bardzo się cieszę, że formalności związane ze zmianą przynależności siatkarskiej Aleksa zostały pozytywnie zakończone. Całą procedurę związaną z tym działaniem i wszelkie formalności rozpoczęliśmy w styczniu tego roku, w pierwszej połowie marca uiściliśmy wymagane opłaty do FIVB i białoruskiego związku, łącznie w kwocie blisko 100 tys. złotych. Wiedzieliśmy, że formalności będą trwać, wielokrotnie kontaktowaliśmy się z przedstawicielami światowej federacji, mając nadzieję, że uda się ten proces przyspieszyć, tak by Aleks miał zmienioną licencję jeszcze w trakcie sezonu PlusLigi. Nie było to jednak proste, takie decyzje najczęściej podejmowane są podczas posiedzeń zarządu światowej federacji, a najbliższe było w czerwcu. Bardzo się cieszę, że czerwcowe zakulisowe informacje się potwierdziły w oficjalnym piśmie, które otrzymaliśmy z FIVB i Aleks występuje już jako Polak. To dla nas bardzo ważna decyzja pod kątem sezonu ligowego, ale także świetna wiadomość dla reprezentacji Polski U21, z którą Aleks od kilku tygodni przygotowuje się do mistrzostw świata, które rozpoczynają się 7 lipca w Manamie w Bahrajnie – opowiedział o całej procedurze Dariusz Gadomski, prezes Trefla Gdańsk.