Siatkarze Trefla Gdańsk jednak umieją wygrywać tie-breaki. Pełen zwrotów akcji mecz z Bogdanką LUK-iem Lublin ZDJĘCIA Rafał Rusiecki

W hali Ergo Arena spotkały się siatkarskie zespoły o bardzo zbliżonym poziomie sportowym. Trefl Gdańsk mierzył się z Bogdanką LUK-iem Lublin, z którym przegrał w pierwszej rundzie na wyjeździe 2:3. W środę, 7 lutego 2024 roku żółto-czarni wrócili z dalekiej podróży, kiedy to przegrywali 0:2, a wygrali 3:2. Co ciekawe, pierwszy raz w tym sezonie pokonali rywali, kiedy już doszło do pięciosetówki.