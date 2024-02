Spotkanie pod siatką z dwoma smaczkami w tle. Dwóch skrzydłowych Trefla Gdańsk zmierzy się z nadchodzącym pracodawcą

Trefl Gdańsk chce umocnić się na piątym miejscu w PlusLidze

Na początku lutego 2024 roku zespół Juricicia ma bilans 11-8 i 36 punktów w dorobku. Czwarta w tabeli Asseco Resovia Rzeszów ma 41 punktów, a miejsce na podium PlusLigi gwarantuje przynajmniej 50 „na liczniku”. Gdańszczanie mają jeszcze do rozegrania 11 spotkań i ich celem będzie zachowanie świetnego, piątego miejsca. To istotne w perspektywie play-offów. Muszą jednak ograniczyć sportowe wpadki. Dobrym testem będą więc dwa nadchodzące sprawdziany.

- Widzimy co dzieje się w tabeli, jednak nie jest to żaden wyznacznik. Mamy swoje cele, założenia i tego się trzymamy. Skupiamy się na najbliższym meczu, konkretnym przeciwniku. Mimo tego, że w tym sezonie terminarz jest bardzo napięty, to mamy określony plan i chcemy go zrealizować w stu procentach – mówi Piotr Orczyk, przyjmujący Trefla.

7 lutego o godz. 17.30 żółto-czarni zmierzą się z szóstą w tabeli Bogdanką LUK-iem Lublin (bilans 12-7, zdobyte 34 punkty). Będą mieli okazję do rewanżu, bo w Lublinie przegrali pierwszy mecz w sezonie 2023/2024. 10 listopada 2023 roku Mateusz Malinowski zdobył 24 punkty i poprowadził swój zespół do wygranej 3:2. W ogólnym rozrachunku na niewiele się zdała duża zdobycz skrzydłowych Trefla. Kewin Sasak w hali Globus uzbierał 25 punktów, a Mikołaj Sawicki 19.