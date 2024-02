Nic dwa razy się nie zdarza. Siatkarze Trefla Gdańsk nie powtórzyli więc swojego wyczynu w starciu ze Skrą Bełchatów ZDJĘCIA Rafał Rusiecki

Podopieczni trenera Igora Juricicia upodobali sobie ostatnio rozpoczynanie meczów na wolnych obrotach, zapraszając niejako przyjezdnych w hali Ergo Arena, do wychodzenia na dwusetowe prowadzenie. Zrobili tak 7 lutego z Bogdanką LUK-iem Lublin, gdzie ze stanu 0:2 wyszli na 3:2. Powtórzyli to 11 lutego w meczu z PGE Skrą Bełchatów. Ale tylko do pewnego momentu. Wyszli z 0:2, na 2:2, by przegrać tie-breaka.