Po trzecią wygraną z rzędu i dobre zamknięcie stycznia. Trefl Gdańsk ma patent na zespół Cuprumu Lubin

KGHM Cuprum Lubin - Trefl Gdańsk 30.01.2024

„Miedziowi” w obecnych rozgrywkach siatkarskiej PlusLigi to jedna z najsłabszych ekip w stawce. Przedostatnie miejsce i zaledwie trzy wygrane spotkania na 17 prób mówią same za siebie. Ekipa trenera Pawła Ruska nie ma wyrazistych gwiazd. A w mocnej polskiej lidze bez tego nie można zbyt wiele zrobić. Na razie wystarczyło to na uciułanie 12 punktów.

Tuż za absolutnym, krajowym topem jest za to Trefl Gdańsk. Dobrze zbilansowana kadra pod wodzą trenera Igora Juricicia zaskakiwała już w tych rozgrywkach dobrymi wynikami, ale także słabymi. Sportowcy często mawiają, że bilans szczęścia na dystansie całego sezonu jest równy. I jeśli tak sprawę traktować, to prawdopodobnie na przykładzie żółto-czarnych znajdzie to odzwierciedlenie.

Dzisiaj w hali w Lubinie w ramach 19 kolejki gdańszczanie chcą pokusić się o trzecie zwycięstwo z rzędu. Podstawy do tego mają spore, bo znów zaczęli prezentować równą siatkówkę.