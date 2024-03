Trefl Gdańsk - Aluron CMC Warta Zawiercie. Najpierw szok dla kibiców z Trójmiasta, a potem Trefl postraszył zdobywców Pucharu Polski Rafał Rusiecki

Trefl Gdańsk zaczął od horroru, gdy przegrywał seta do 11 punktów, to wydawać by się mogło, że można już machnąć ręką i zbierać się do domu. Taki właśnie wstęp zaserwowali kibicom w Ergo Arenie zawodnicy Trefla Gdańsk, którzy od wielkiej wpadki zaczęli spotkanie z Aluronem CMC Wartą Zawiercie.