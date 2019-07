23. Festiwal Szekspirowski w Gdańsku (26.07 - 4.08). Zaplanowano spektakle z Węgier, Rumunii, Wielkiej Brytanii czy Włoch [program]

W tym roku w ramach festiwalu zaprezentowane zostaną nie tylko inscenizacje sztuk Williama Szekspira, ale i spektakl nimi inspirowany, a także produkcje dramatopisarzy współczesnych Szekspirowi. Ten ostatni nurt ma wejść na stałe do programu imprezy.

- Epoka elżbietańska była czasem niezwykłego rozwoju teatru w różnych krajach – w Hiszpanii, we Francji, w Niemczech – nie tylko w Anglii. I choć Szekspir przyćmił wszystkich innych autorów, którzy tworzyli w tym samym czasie, co on, różne ciekawe rzeczy pisano zarówno w jego ojczyźnie, jak i poza jej granicami. Nurt „Współcześni Szekspirowi” zrodził się z chęci pokazania również tych innych, historycznie ważnych zjawisk teatralnych, co pozwoli dokładniej nakreślić charakter epoki, pokazać szersze spektrum tych czasów.

– mówi Jerzy Limon, Dyrektor Artystyczny Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku.

- Jestem przekonany, że taka obudowa programu festiwalu wzbogaci jego ofertę i pokaże, że Szekspir nie był zjawiskiem jedynym - mimo, że poetycko niedoścignionym i niezaprzeczalnie wielkim. Chciałbym, aby ten cykl na dłużej zagościł w programie Festiwalu Szekspirowskiego, ponieważ jest to mało znany teatr, w Polsce prawie nie grany, a warto go promować. W teatrach na świecie powstaje wiele ciekawych przedstawień na podstawie tragedii zemsty elżbietańskiej z epoki króla Jakuba. Grywane są sztuki Johna Webstera czy Thomasa Middletona. Co roku złożą się one na ciekawy dodatek do głównego, Szekspirowskiego programu festiwalu - dodaje Jerzy Limon.